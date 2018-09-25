مليشيات الحوثي تقتحم مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اقتحمت ميليشيات الحوثي مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحمادي في محافظة الحديدة غربي اليمن، كما قامت باقتحام المكاتب الإدارية للبرنامج وتفتيش الملفات والمحتويات، وفصل كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع.

وأجبرت المليشيا الحراسات الأمنية التابعة للبرنامج بفتح البوابة الشمالية للموقع بصفة دائمة لاتخاذ المكان ثكنة حربية وكملجأ لمقاتلي المليشيا تحاشيًا لاستهداف تحركاتهم من قبل التحالف.

وسبق للحوثيين اقتحام الموقع في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، بحسب ما أكدته مصادر محلية، بعد فرارهم من مواجهات مع الجيش الوطني، كما قصفت مليشيا الحوثي، شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أواخر شهر أغسطس الفائت.



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