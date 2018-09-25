روسيا تنقل وحدات تشويش لقاعدة حميميم

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

أفادت صحيفة "إزفيستيا" Izvestia الروسية أنه تم إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم السورية على متن طائرة "إيل-76".

وأضافت الصحيفة وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، أن عمل هذه المجموعات سيهدف إلى تشويش عمل الرادارات وأنظمة الملاحة الفضائية ، إضافة إلى أنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التي ستهاجم الأراضي السورية.

يذكر أن تلك الخطوات تأتي بعد أن أُسقطت طائرة استطلاع روسية في 17 سبتمبر قبالة اللاذقية، ما أدى إلى مقتل 15 عسكرياً روسياً كانوا على متنها. وقد حملت وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك الحادث، ووصفت التصرف الإسرائيلي بالمتعمد..

بالتزامن، أعلنت الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن حجج شركاء روسيا الذين طلبوا سابقا عدم تسليم سوريا منظومات "إس-300" لم تعد مقنعة، مؤكدة أن من حق أي دولة تقديم دعم عسكري تقني لشركائها.

وشددت على أن تزويد دمشق بمنظومة إس-300 لن يؤدي إلى التصعيد في سوريا بل إلى الاستقرار، مشيرة إلى أن هذه المنظومة دفاعية، والولايات المتحدة "تتخابث" عندما تقول إن تصدير روسيا لها يهدد أمنها.

وأوضحت الخارجية الروسية أن منظومات "إس-300"، التي ستتسلمها سوريا ستتمكن من تغطية الأجواء السورية، حيث يتطلب فعل ذلك..

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