العقوبات الأمريكية منعت الإيرانيين من زيارة العراق

أخبار الآن | النجف - العراق (وكالات)

تسببت العقوبات الأمريكية على إيران و إنهيار الريال الايراني بعزوف مئات الاف الايرانيين من زيارة الأماكن الدينية في مدينتي النجف وكربلاء جنوبي العراق. و أكد رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في النجف صائب أبو غنيم في تصريحات صحفية أن إعتماد السياحة الدينية في جنوب العراق على الزوار الإيرانيين بنسبة 85% أدى إلى أن تردي هذه السياحة حيث باتت أكثر من 800 فندق في النجف وكربلاء شبه خالية من السياح الإيرانيين.

و أوضح أبو غنيم أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران والتذبذب في العملة الايرانية وإنخفاض سعر عملة التومان الايراني أدى إلى شح الزائرين الإيرانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق.

في هذه الاثناء حذرت أوساط سياحية في النجف وكربلاء من وقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى المراقد الدينية في العراق , الأمر الذي يتسبب بتداعيات وخيمة على قطاع واسع يعمل فيه نحو 544 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وفقاً لآخر الإحصائيات.

يأتي ذلك فيما تحدث تجار وأصحاب فنادق في كل من النجف وكربلاء أن عشرات الحجوزات ألغيت في عاشوراء والاربعينية ، مؤكدين أن الفنادق باتت فارغة من زوارها الايرانيين , مما أدى إلى تسريح العاملين والموظفين فيها، وبالتالي فإن ذلك من الممكن أن يؤثر على الوضع الاقتصادي في العراق.

هذا و تعاني مدينة النجف من أزمة اقتصادية بعد فرض العقوبات الأميركية على طهران ما أدى إلى تحول فنادقها إلى مبان خاوية , فضلا عن ركود محالها التجارية. ويتوافد كل عام على النجف وحدها وهي إحدى أبرز الأماكن الدينية في في العراق نحو مليون ونصف المليون زائر.

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