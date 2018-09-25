الرياض: إتهامات إيران ضد المملكة باطلة

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (واس)‏

قال مسؤول في الخارجية السعودية إن المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات ‏الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت ‏في إيران السبت الماضي.‏

وأضاف المصدر أن سياسة المملكة واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون ‏الداخلية للدول الأخرى ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية، ‏وبالمقابل فإن النظام الإيراني هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي ‏الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع.‏

وأضاف المسؤول في الخارجية السعودية "لقد دأب النظام منذ نشأته على نشر ‏الفوضى والدمار والطائفية والتطرف، وأهدر مقدرات شعبه في عدوانه وطيشه ‏الذي لم يجلب إلا الفوضى والدمار للمنطقة".‏

وأشار المسؤول أن المملكة إعتادت على مثل هذه التصريحات من نظام لا يجد ‏أمامه إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله ‏في تحقيق طموحات وتطلعات شعبه، فمنذ فترة قليلة اتهم النظام الإيراني ‏المملكة بأنها تسببت في الانهيار الذي يشهده الاقتصاد الإيراني والذي كان ‏نتيجة سياسات إيران التي أهدرت مقدرات شعبه لدعم الجماعات الإرهابية ونشر ‏الصواريخ الباليستية في المنطقة.‏

وأضاف المسؤول "أننا ننصح النظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة ‏مسؤولة، تسعى لرفاهية واستقرار شعبها بدلاً من إهدار مقدرات الشعب في دعم ‏الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف وأن يتعامل النظام الإيراني بمبدأ حسن ‏الجوار واحترام القوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول ‏الأخرى".‏

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