الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي نظيره المصري في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مشيدا بتعزيز العلاقات بين البلدين، كما استعرض الرئيسان آخر التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحاثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ترامب، في مقر إقامة السيسي في نيويورك، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهنأ السيسي، خلال خلال القمة المصرية الأمريكية في نيويورك، الرئيس الأمريكي ترامب على فترة حكمه، قائلا: "أهنيكم على الانجازات التي تحققت"، موجهًا رسالة له، "نحن معكم في مواجهة الإرهاب".

ويعد هذا اللقاء هو الخامس بين كلا الرئيسين، حيث التقى الرئيس السيسي، ترامب، 4 لقاءات في غضون عام كامل، ما يؤكد قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وتأكيد أطر التعاون بين البلدين في مجالات ونواحي عدة، إضافة للتأكيد على التقارب في وجهات النظر المتعلقة بقضايا وملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، إلى جانب التأكيد على استئناف التعاون العسكري بين البلدين.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.



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