اتهام 169 شخصًا بتأسيس "حزب الله البحريني"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اتهمت البحرين 169 شخصا بتأسيس "حزب الله البحريني" لتكون نسخة محلية من حزب الله اللبناني وقال الادعاء إنها تتلقى تدريبا ودعما من الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي هذا الاعلان بعد سلسلة من الاعتقالات والعقوبات القاسية التي أصدرتها البحرين على أشخاص تتهمهم السلطات بالتشدد ويقول نشطاء إن أغلبهم معارضون .

وقال بيان نقلته وكالة أنباء البحرين ”تمت إحالة 169 متهما منهم 111 محبوسا وأسندت إليهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية“.

وأضاف ”كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية“.

اقرأ أيضا:

إيران تؤسس "حزب الله" الجديد في أفغانستان