هل يستطيع الشباب تطوير الإعلام العربي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كمنصة رائدة لصناعة الإعلام في العالم العربي تسعى دولة الإمارات العربية إلى تعزيز قيم الإعلام الحر والبنّاء على حد سواء، من خلال فعاليات ومؤتمرات تجمع صناع القرار الإعلامي بالمفكرين والمبدعين في هذا الميدان، وكان آخر تلك اللقاءات انعقاد الدورة الثانية من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة" في دبي.

ورش العمل هذه تهدف الى الارتقاء بأداء المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين منهم، وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطور القطاع.

صناعة المحتوى

علاوة على الشكل وأسلوب العرض والتقديم، تولي المؤتمرات التي ترعاها الإمارات أهمية بالغة لناحية المحتوى والمضمون، مضمون يكفل سلامة الفكر وصحة البيئة الإجتماعية وتكريس القيم، من خلال التركيز على تقديم كل ما من شأنه رفع السوية المعرفية للمتلقي العربي والحفاظ على درجة كافية من الوعي بالقضايا المصيرية وما يحيط بواقعنا من تقلبات على كافة الصعد.

وقد تناولت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة" الذي عقد مؤخرا في دبي، دور الإعلام في الحكومة، وفي جلسة أخرى، استعرضت مريم عيد خميس المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وشركة "twofour54"، أهمية صناعة محتوى محلي وعربي.

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الشباب محور الإهتمام

التحول التقني أنتج نوعا مختلفا من الإعلام، وسائل ذات مدى واسع من الإنتشار وتضمن سقفا عاليا جدا من الحرية في الطرح والنقاش، بمعنى آخر أي أحد صار بمقدوره لعب دور الصحفي والمراسل والمفكر، واتساقا مع ذلك فإن الأمر يتطلب تفعيل الضوابط الأخلاقية والمنهجية، والاسترشاد بجملة من القيم والنصائح التي لا يمكن الإستغناء عنها، إذا ما أردنا استثمار الطاقات الشابة الى أقصى مدى إبداعي ممكن.

وهذا ما قد تثري به مجموعة من برنامج وندوات ومحاضرات بمجال الإعلام، تستهدف الإعلاميين العرب الشباب، وتتضمن زيارات ميدانية لأهم وأرقى المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية، ضمن سياق إعلامي على أرض الواقع، بالإضافة لاكتساب المعرفة من أهم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية.

برامج التدريب

الممارسة الهادفة الواعية يمكن ضمانها من خلال برامج تدريبية، وورش عمل، ودورات متخصصة في الإعلام التقليدي والرقمي، تهدف الى صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم، ضمن موضوعات مختلفة، منها احتراف الإعلام الجديد، وأساسيات الصحافة وعلومها، وفنون الإنتاج، ومهارات تطوير المحتوى، ومهارات النقد والتحليل، ومهارات الخطابة والمناظرة، وتطوير المحتوى المرئي.

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مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات (وام)