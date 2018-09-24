صندوق النقد يشيد بتحسن اقتصاد مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالاقتصاد المصري، وقالت إنه يبدي علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها 3 أعوام.

وفي بيان عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك، قالت لاغارد إن الصندوق لا يزال متلزما بدعم مصر مؤكدة على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.

وقالت في البيان "يبدي اقتصاد مصر دلائل قوية على التعافي ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط".

وأضافت في البيان "هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشبان في مصر، ويضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية".

وتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى في عامين في مايو، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا فوق 33 بالمئة في يوليو 2017، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، مما زاد من الصعوبات التي يواجهها المواطن المصري لتلبية احتياجاته، ومن المقرر رفع أسعار الوقود مرة أخرى العام المقبل.

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