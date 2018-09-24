الحكومة اليمنية تدين عودة الاغتيالات في عدن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدانت الحكومةُ اليمنية عودةَ الجرائم والاغتيالات المتكررة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الاغتيالاتِ المستمرة تستهدف عدن المفعمةِ بالمحبة والسلام، وتنال حقداً من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني، وقدرتها على أن تكون مدينة السلام لكل اليمنيين.

وأضافت أن "مسؤولي ومنفذي هذه الجرائم البشعة سيلقون جزاءهم العادل أمام القضاء الوطني، وفي محكمة التاريخ مهما طال الزمن".

وأشارت الحكومة إلى أن "تلك العمليات تغتال غدراً وخلسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم عدن واليمن".

وتابعت إن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هم الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية أن الشرعية اليمنية والتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني".

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