الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي أن "قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً واسعاً، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة اليسبل ومنها تحرير مواقع خدار العرجى، وصولاً إلى موقع الخدار السود، ومخابئ القردعي".

وأضاف العرادي أن "المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش باتجاه منطقة الوهبية، وانهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية".

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من عناصر المليشيات، بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وذكر العرادي أن مقاتلات التحالف العربي "شاركت بفاعلية في إسناد المعركة، واستهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة قانية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيات".

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