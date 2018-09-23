مقتل 18 من عناصر "الشباب" الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية ضد جماعة الشباب في إقليم جوبا السفلى جنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل نحو 18 منهم ، بحسب ما أكدت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا

وقتلت قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأمريكية عنصرين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك

وذكرت القيادة في بيان "الضربة الجوية الأمريكية نُفذت ضد المتشددين بعد تعرض القوات الأمريكية وقوات شركائها لهجوم". وأضافت "نقيم حاليا ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين".

ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.



وتدعم القوات الأمريكية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد جماعة الشباب المتشددة التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011.

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