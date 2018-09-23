دبي تضيف 200 مركبة جديدة لنظام التأجير الذكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حكومة دبي)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تزويد مركبات التأجير الذكي بـ 200 مركبة، ليصل أسطولها إلى 400 سيارة، وذلك إثر نجاح المرحلة الأولى وارتفاع معدل إقبال الجمهور على هذه الخدمة الذكية، والتي حققت معدلات عالية من الرحلات وساعات التأجير.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات مبادرة "المدينة الذكية" التي اطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وإن رفع عدد مركبات التأجير الذكي من 200 إلى 400 مركبة يعكس الأهداف التي نسعى إليها من هذه الخدمة، لاسيما أنها حققت منذ إطلاقها أكتوبر 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 365 ألفاً و662 رحلة بواقع 277 ألفاً و832 ساعة، موضحا أن الخدمة تسمح للمتعاملين، عبر تطبيق ذكي "eKar" أو "udrive "، بتأجير المركبة لمدة ست ساعات دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، حيث وفرت الهيئة أكثر 45 موقعا في دبي منها خمسة مواقع في محطات المترو هي: الراشدية، والاتحاد، وبرجمان، والخليج التجاري، وابن بطوطة.

وأضاف: إن مركبة التأجير الذكي تتمتع بعدة مزايا منها توفير وقود مجاني من محطات البترول إيبكو وأدنوك، مع توفير تأمين مجاني، ومواقف مجانية تابعة للهيئة، وإن المستخدم يستطيع دفع 50 فلسا لكل دقيقة عند إيقاف المركبة في أي مكان بدبي، و40 فلسا لكل دقيقة عند إرجاع المركبة في موقع بداية الجولة.

وأشار شاكري، إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق إمارة دبي، وأن على المتعاملين المقيمين بالدولة التسجيل في نظام التطبيقين الذكيين للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، بالإضافة لصورة الشخص، مع حمل بطاقة الهوية للتحقق من أنه الشخص المسجل في النظام، وأنه بالنسبة للزوار فيتعين عليهم إدخال بيانات جواز السفر، وتأشيرة دخول الدولة، بالإضافة لرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية.

وأوضح أنه يتعين لتشغيل المركبة إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة يتم إغلاقها عبر التطبيق، وأن فاتورة الدفع ستصل للمتعامل عن طريق النظام الإلكتروني.



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