تضييق الخناق على الحوثيين في باقم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصل قوات الجيش الوطني، بدعم واسناد من مقاتلات التحالف العربي وطيران الاباتشي تمشيط المناطق الشمالية الغربية لمركز مديرية باقم شمالي صعدة.

وتحاصر قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم من المحورين الشرقي والشمالي الغربي، بعد لجوئها إلى داخل المناطق السكنية.

وتكبدت المليشيا خلال المعارك مع أبطال الجيش وغارات التحالف، عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

ونفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية نوعية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، استهدفت خلالها قيادات حوثية كبيرة.

تأتي العملية في وقت تعزز فيه المقاومة اليمنية المشتركة قواتها على أطراف مدينة الحديدة الاستراتيجية، تهميدا لعملية عسكرية لطرد ميليشيات الحوثي من الحديدة التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية وصول تعزيزات لقوات المقاومة المشتركة شملت معدات وآليات عسكرية.

ونفذت قوات المقاومة هجوما كبيرا على جيوب الحوثيين في مزارع الجاح الأسفل، وتمكنت من تطهيرها بعد معارك مع الحوثيين خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

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