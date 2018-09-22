مقتل 8 من ميليشيا الحوثي في اشتباكات صرواح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خاضت وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني، اشتباكاتٍ مع مجموعة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري أن 8 من ميليشيا الحوثي قتلوا، وجرح 6 آخرون، بنيران الجيش الوطني أثناء محاولهم التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وقد أصدر العالم مناشدات جهيرة وواضحة للامتناع عن التعرض للميناء، ويجب تلبية هذه الدعوات، فحياة عشرات الآلاف من الأطفال تعتمد على ذلك ، ولم يفُتْ الأوان بعد للعودة إلى طاولة التفاوض والاحتشاد خلف جهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص.

وإحصائية جديدة حول أعداد القتلى والإصابات بما لا يقل عن 6,500 طفل في اليمن منذ تصاعد النزاع قبل ثلاث سنوات، ولا بديل عن إحلال السلام لإنهاء سفك الدماء، وإلى أن يحل السلام، فإننا ندعو أطراف النزاع إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لإنقاذ أرواح الناس والسماح بوصول المساعدات الإنسانية

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