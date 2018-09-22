مقتل 4 من عناصر القاعدة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أربعة ٌ من تنظيم القاعدة في اليمن بينهم قيادي بارز، في عملية عسكرية لقوات النخبة الشبوانية، نجحت خلالها في السيطرة على معسكرين للتنظيم في محافظة شبوة.

وأفاد مصدر ميداني بأن العملية استهدفت معسكرين للتنظيم في منطقتي معذيفه وجاران، وتمكنت من تحريرهما.

وتواصل قوات النخبة الشبوانية عملياتها العسكرية ضد مسلحي القاعدة.

وسيطرت قوات النخبة في أواخر أبريل الماضي على وادي رفض، الذي يتبع مديرية الصعيد بشبوة، حيث داهمت أوكارا لتنظيم القاعدة، واعتقلت عددا من عناصره.

وقبل ذلك، سيطرت هذه القوات على أهم معاقل تنظيم القاعدة في حوطة الفقيه علي بمديرية ميفعة ووادي الصعيد ومدينة المصينعة، في حرب متواصلة ضد الجماعات الإرهابية في محافظة شبوة.

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