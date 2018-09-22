غرق قارب يقل لاجئين سوريين قبالة لبنان

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (رويترز)

قالت مصادر أمنية إن قاربا يقل أكثر من 35 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان يوم السبت وأنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه لكن طفلا واحدا على الأقل غرق ، فيما نقل ثلاثة ممن كانوا على متن القارب إلى المستشفى في حالة حرجة.

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وأضافت المصادر أن القارب كان ينقل اللاجئين بشكل غير مشروع إلى قبرص عندما غرق قبالة سواحل لبنان الشمالية. ويستضيف لبنان بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.

مصدر الصورة: NurPhoto - Getty

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