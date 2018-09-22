عملية عسكرية في العراق لمطاردة فلول داعش

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

انطلقت عملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة في العراق لمطاردة تنظيم داعش، وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول إن العملية أطلقت من 7 محاور ، لتفتيش الصحراء التي مابين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية السورية.

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وذكر مركز الإعلام الحربي "سننشر تفاصيل العملية لاحقاً". وتخوض القوات العراقية بجميع صنوفها العسكرية والأمنية وقطعات الحشد الشعبي والعشائري، عمليات شبه يومية لمطاردة فلول داعش المتحصنة في جبال حمرين والكهوف في الصحراء العراقية مترامية الأطراف باتجاه الحدود السورية، وتمكنت خلال الأسابيع الماضية من قتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير مقراتهم واكداس العتاد.

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