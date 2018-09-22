الأردن: الكهرباء تصل إلى مخيم الأزرق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أصبح جميع سكان مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن ينعمون بوصول التيار الكهربائي، بعدما تم تشغيل توسعة محطة الطاقة الشمسية التي أ ُنشئت في مايو من العام الماضي، بحسب مكتب المفوضية السامية للاجئين في الأردن.

وكان تم أطلاق المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية، لكنها لم تكن تخدم جميع اللاجئيين الذين عاشوا من دون كهرباء أكثر من عامين ونصف العام مع بدء إنشاء المخيم في مايو من العام 2014.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المفوضية السامية للاجئين في الأردن محمد الحواري لـ24، إن "محطة الطاقة الشمسية في مخيم الأزرق هي الأولى التي يتم بناؤها في مخيم للاجئين في العالم، حيث ساهمت في تغير حياة سكان المخيم".

وبين أنه قبل إنشاء المحطة تسبب نقص الكهرباء في صعوبة ممارسة الأنشطة اليومية، مثل الطهي وغسل الملابس والدراسة أو المشي بأمان إلى الحمام في الليل، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وأضاف "أما الآن، فتوفر محطة الطاقة الشمسية الكهرباء بشكل مستدام لما لا يقل عن 40.900 لاجئ سوري يعيشون في 10.070 مأوى، يمكن لكل عائلة الآن الحصول على الطاقة داخل الملجأ، وربط الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والمراوح، وشحن هواتفهم وهو مورد لا يقدر بثمن للبقاء على اتصال مع الأقارب والأصدقاء في الخارج".

وتابع أن "المحطة تعمل على توفر التوسعة بمقدار 1.5 ميغاوات إضافية لمحطة الطاقة الشمسية، حتى يصبح إجمالي ما يمكن إنتاجه من الكهرباء 3.5 ميغاوات"

اقرا ايضا

النصرة تشن سلسلة اغتيالات في إدلب