4 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن في أقل من 4 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بلغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر2018، 4مليارات دولار تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16 مليون يمني منهم 10 ملايين طفل و3 ملايين امرأة.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين وودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية،

وتم تخصيص مبلغ 6.323 مليار درهم (1.722 مليار دولار أمريكي) من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية خاصة ودفع رواتب موظفي الحكومة من أجل استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن فيما تم تقديم مساعدات سلعية بقيمة 3.796 مليار درهم (1.034 مليار دولار أمريكي).

و تم تخصيص 1.716 مليار درهم (467 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها حيث تحملت دولة الإمارات التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن.

وتم توجيه مبلغ 845 مليون درهم (230 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع الصحة حيث ساهمات هذه المساعدات في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكما قامت دولة الإمارات ببناء وإعادة تجهيز مرافق البنية التحتية الصحية في مختلف أنحاء اليمن، وشمل هذا إعادة بناء وصيانة عشرات المستشفيات والعيادات في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

وخصصت الإمارات مبلغ 599 مليون درهم (163 مليون دولار أمريكي) لدعم الحكومة و المجتمع المدني "التطوير القضائي والقانوني"، كما دعمت قطاع النقل والتخزين بمبلغ 575 مليون درهم (157 دولار أمريكي)، و قطاع الخدمات الاجتماعية بمبلغ 517 مليون درهم (141 مليون دولار).

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