هيلي: طهران تدرب الميليشيات في العراق

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)

انتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكدة ان النظام في طهران يسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، واستغلال الشعارات الدينية لهذا الهدف.

و أشارت هيلي خلال إجتماعٍ لمجلس الأمن إلى أن طهران تغذي الميليشيات في العراق وقد أنشأت لها مركزاً لهذا الهدف.

و قالت هيلي: "طهران تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وتقوم بدعم الحكام الذين يقتلون شعوبهم بالمواد الكيمياوية".

وأضافت السفيرة الأميركية، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر سبتمبر/أيلول الجاري: "لقد داست طهران على جيرانها في المنطقة.. في لبنان وسوريا واليمن، كما أن قادة إيران يتلاعبون بالشعارات الدينية".

وتابعت هيلي: "إيران أنشأت منطقة خاصة لها في العراق، لتمويل وتدريب وكلاء وميليشيا تابعة لها، وهي تحرص على إضعاف العراق حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها".

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