مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بشبوة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

لقي قيادي في تنظيم القاعدة مصرعه بشبوة ، وهو نايف الصيعري بحسب مصادر أمنية يمنية

وأضافت المصادر أن الصيعري لقي مصرعه بعد اشتباك مع قوات النخبة الشبوانية، وقبضت القوات على 3 آخرين من عناصر تنظيم القاعدة خلال العملية.

وجهت المقاومة المشتركة اليوم ضربةً استباقيةً للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه، تزامناً مع انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت المصادر، أن وحدات من حراس الجمهورية باغتت جيوب الميليشيا الحوثية جنوب غرب بيت الفقيه لحظة استعدادها للتسلل إلى منطقة الجاح لقطع خط الإمداد، وتخفيف الضغط عن عناصرها في الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة، حسب موقع "يمن نيوز" اليوم الأربعاء.

وأضافت، أن "تحركات الميليشيات الحوثية كانت مرصودة منذ انطلاقها من الحسينية صوب مزارع الجاح، وقبل انتشارها باغتها حراس الجمهورية، بضربة موجعة..ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات وفرار البقية".





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