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متشددون أجانب في سوريا يكشفون معاناتهم: منبوذون ولن نستسلم

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (بي بي سي)

كشف تقرير عرضته شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أزمة يعيشها المتشددون الأجانب الذين انتقلوا للقتال في سوريا مع بدء الازمة التي دخلت عامها الثامن.

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ويتحدث التقرير الذي نشر مراسل الشبكة في الشرق الاوسط كوينتن سومرفيل جزءاً منه عبر حسابه على "تويتر" عن رفض هؤلاء لاتفاق ادلب، مؤكدين انهم "لن يتركوا السلاح حتى لو شكل ذلك خطراً علىالهدنة".

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كما يتحدث التقرير عن تخوف هؤلاء المتشددين من العودة الى بلادهم، تجنباً لملاحقتهم بتهم ارهاب إلى جانب كونهم من الأشخاص غير المرغوب بهم في عقر دارهم.

 

 

 

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