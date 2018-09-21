سوريا الديمقراطية تحرر بلدة في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.

وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية لوسائل اعلام : "سيطرت قواتنا مساء اليوم الخميس على بلدة الباغوز، بعد معارك استمرت أكثر من 10 أيام وبدعم وإسناد من طائرات التحالف الدولي".

وأكد القائد العسكري "دخلت قواتنا اليوم البلدة وبدأت تمشيطها ونزع الألغام والعبوات الناسفة، وتأمين محيطها الغربي والجنوبي المطل على نهر الفرات، تحسباً من هجوم يشنه مسلحو داعش الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال المعارك".

وأضاف القائد العسكري بعد السيطرة على بلدة الباغوز وعدد من القرى المحيطة بها: "أصبح تقدم قواتنا سهلاً باتجاه بلدة السوسة والشعفة غرب الباغوز، بعد انسحاب من بقي من عناصر داعش باتجاههما، وكانت المدفعية الفرنسية قامت بالتمهيد المدفعي منذ يوم أمس باتجاه بلدة السوسة، أبرز معاقل داعش بعد بلدة هجين".

وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز، انحسر احتلال تنظيم داعش على عدد من البلدات والقرى والمزارع على ضفة نهر الفرات الشرقية، ومن أبرزها السوسة والشعفة وهجين آخر جيوب تنظيم داعش شرق نهر الفرات.

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