سقوط 9 قتلى في معارك قرب طرابلس الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)‏

قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم مدنيان في معارك جديدة بين الجماعات ‏المسلحة المتناحرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.‏



و قال المتحدث باسم أجهزة الاسعاف الليبية إن 13 شخصا آخرين بينهم أربعة ‏مدنيين أصيبوا في الاشتباكات التي تجددت في طرابلس.‏

و برغم إتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 4 ايلول/سبتمبر برعاية الأمم ‏المتحدة استؤنفت المعارك هذا الأسبوع وخصوصا في حي صلاح الدين وعلى ‏الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر عام 2014 في معارك ‏مماثلة.‏

وقد أودت هذه الاشتباكات بما لا يقل عن 63 شخصًا في أواخر اب/أغسطس ‏ومطلع أيلول/سبتمبر.‏

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليببا على تويتر مرة أخرى الجماعات المسلحة إلى ‏‏"وقف جميع أعمال العنف فورا". وأضافت "إن استهداف المدنيين والمنشآت ‏المدنية محظور بموجب القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب".‏

و كانت الأمم المتحدة أشارت الأسبوع الماضي الى 14 انتهاكا لوقف اطلاق ‏النار.‏

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت طرابلس تحت رحمة ‏الميليشيات التي تبحث عن المال والسلطة كما انها تخوض صراعا عنيفا من ‏أجل السيطرة على العاصمة.‏

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