الاقتتال بين الفصائل في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

محاولاتٌ عدة لإنشاء منطقةٍ منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ، وستحمل بوادرْ مواجهات محتملة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة المتواجدة في تلك المناطق.

فالمقومات الإنسانية للحياة اليومية صعبة للغاية وسيئة ، ولا تغييرات في حياة الناس إلى الآن، على سبيل المثال، هناك جامعات ولكنها غير معترفٍ بها ، وهناك مستشفيات ، ولكن خدماتها قليلة نتيجة إمكانياتها المحدودة .

وأكد شهود عيان من ريف إدلب بأن مختلف فصائل المعارضة مستعدة للمواجهة ، وافردها يتحركون في مناطق مختلفة مع آلياتهم، وأن اشتباكاتٍ بين فصائل مسلّحة قد تحصَل ، وهو أمرٌ حصل في السابقِ .

عبر الهاتف من لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

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