اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

قررت محكمة مصرية اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بكفالة مالية على ذمة القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 5 أيام من توقيفهما، حسب ما قال مسؤول قضائي ومحاميهما.

وقال المسؤول القضائي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قرار المحكمة جاء استناداً "إلى عدم الخشية من هروبهما، وعدم قدرتهما على التأثير على الشهود وأن لهما عنواناً ثابتاً، إضافة لقرار سابق بمنعهما من السفر على ذمة القضية".

وأكد القرار محامي المتهمين فريد الديب، قائلاً: "نعم هناك قرار بالإفراج وكفالة 100 ألف جنيه (حوالي 5.580 دولار)" لكل منهما.

ويشمل قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك بكفالة مالية، و3 متهمين آخرين في القضية نفسها بينهم رجل الأعمال البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة السبت توقيف المتهمين الخمسة أثناء نظرها القضية.

وتتهم النيابة جمال وعلاء مبارك والثلاثة الآخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما ينص القانون.

وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى 20 أكتوبر (تشرين أول) المقبل.

وغداة أمر التوقيف، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في البورصة المصرية "ايجي اكس 30" ليصل لأدنى مستوى له منذ قرابة 7 أشهر مسجلاً 14.755 نقطة.

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