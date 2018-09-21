إرسال تعزيزات جديدة إلى الحديدة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

واصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، الدفع بتعزيزات عسكرية استعدادا لمعركة تحرير مدينة وميناء الحديدة..

وسبق ذلك ضربات على أهداف للانقلابيين المدعومين من إيران في منطقة الجبانة ومنطقة عرج والكثيب داخل مدينة الحديدة.

في المقابل، أمر الحوثيون بسرعة تفكيك ونقل خطوط الإنتاج التابعة لمصنع كمران للسجائر الواقع شرقي المدينة .

هذا وحلقت مقاتلات التحالف العربي، خلال ساعات الليل، وقصفت مواقع وتجمعات للمتمردين باتجاه شارع الخمسين، مما أدى إلى وقوع انفجارات يرجح أنها استهدفت مخزن أسلحة.

وسبق أن قام الحوثيون بنقل كميات كبيرة من الأموال في البنوك الحكومية والخاصة بالحديدة إلى العاصمة صنعاء.

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