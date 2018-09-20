رئيس الامارات يصدر مرسوماً بتعيين سفيرين وتكليف وزير

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أصدر رئيس دولة الامارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين جمعة راشد خميس أحمد الرميثي سفيراً للدولة لدى جمهورية كوستاريكا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

كما أصدر رئيس الدولة مرسوماً بتعيين محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ألبانيا.

كما عيّن زكي أنور نسيبة وزير دولة بالاستمرار في أداء مهام المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة والتي يحددها له نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بالإضافة إلى مهام منصبه كوزير دولة.

وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

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