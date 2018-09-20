دعوة أممية لوقف إطلاق النار بطرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كافة الأطراف في طرابلس، إلى وقف إطلاق النار الفوري، جاء ذلك بعد أن حمّلَتْ البعثة قيادات الأطراف المتقاتلة، كامل المسؤولية، عن أي أذى يقع على المدنيين

واندلعت في الضواحي الجنوبية، والجنوبية الشرقية، من العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات عنيفة بعد خرق الهدنة التي توصلت إليها أطراف النزاع في وقت سابق، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبدأت الاشتباكات بشكل خفيف، ومتقطع أمس الأربعاء، وأول أمس الثلاثاء، في منطقة طريق المطار بالقرب من حظيرة النفط بين قوة الدعم المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، وكتيبة مسلحة يقودها "صلاح بادي" القادم من مدينة مصراتة، شرق طرابلس.

وارتفعت حدة الاشتباكات ليلة الأربعاء، بعد دخول كتيبة ثوار طرابلس، وقوة الردع، وفي الطرف الآخر اللواء السابع المعروف باسم كتيبة "الكانيات"، والقادم من مدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس، المواجهات.

وتدور الاشتباكات في مناطق طريق المطار، ومشروع الهضبة، وخلة الفرجان، ووادي الرببع"، واستخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة مثل مدافع هاوز، ودبابات.

وتسمع أصوات الاشتباكات العنيفة في نواحي متفرقة من العاصمة، وتصاعدت أعمدة الدخان من أماكن الاشتباك وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عديدة في المدينة، وإغلاق العديد من الطرق، خاصةً تلك المؤدية لمناطق الاشتباك.

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