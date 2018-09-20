تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة.

وكشفت أن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي شرقي الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات الميليشيا.

كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.

وكانت قوات الجيش والتحالف قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة "كيلو 16"، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.

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