السيسي يشدد على مواجهة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكافة أشكالها - على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالمجلس الأعلى للشرطة ، والذي تناول عرض تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء مصر، في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ووجه السيسي التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، "التي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية"، وفق ما نقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

كما وجه الرئيس المصري بأهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكلٍ عام للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، التي تحرز أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

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