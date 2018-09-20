"الحزام الأمني" يوجه ضربة موجعة للقاعدة بأبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تعرض تنظيم القاعدة في اليمن لخسارة كبيرة اثر سيطرة قوات الحزام الأمني على أكبر معاقله في أبين، فيما تتواصل الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي في مناطق عدة.

في تقدم ملحوظ لقوات الشرعية ضد الإرهاب في اليمن، وبإسناد جوي لطيران التحالف العربي، وجهت قوات التدخل السريع في الحزام الأمني ضربات موجعة لتنظيم القاعدة اثر سيطرتها على اكبر معاقله في محافظة أبين.

وبحسب قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة العميد عبداللطيف السيد، فإن السيطرة على المعسكر بالكامل تمت بعد معارك وحصار دام ثلاثة أيام، ولقي عدد من مسلحي التنظيم مصرعهم فيما جرح عدد آخر ، ولاذ من تبقى بالفرار إلى خارج المحافظة باتجاه محافظة شبوة.

واضاف القيادي العسكري ان قوات الحزام تمكنت من ابطال عبوات ناسفة، وتفحير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير وسط المعسكر، مشيراً إلى أن اي قوة عسكرية لم تتمكن من اقتحام الموقع والتوغل فيه من قبل، نتيجة خطورته ومكانه الاستراتيجي.

يأتي هذا الإنجاز الأمني الكبير في إطار عملية “ام المعارك” التي اطلقتها قوات الحزام الأمني وباسناد ودعم التحالف لتعقب فلول تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

على صعيد اخر تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء "كيلو 7" شرقي المدينة، كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة، تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و"العمالقة".

وكانت قوات الجيش والتحالف قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة "كيلو 16"، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبال مران والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة في منطقة الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات.

وأحرزت قوات الجيش تقدما شمال مران حيث يتخذ زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مقره.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال عشرة أيام مضت أكثر من 1300 مسلح في مواجهات بسلسلة جبال مران في مديرية حيدان بصعدة.

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