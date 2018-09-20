التحالف يقصف مواقع داعش في ريف دير الزور

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا - (وكالات)

قصف طيران التحالف الدولي مواقع تنظيم داعش فى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقى.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين الطرفين، وأسفر عن سقوط قتلى من الطرفين.

يأتي ذلك ، بعد أن شن مسلحو داعش شنوا هجوما على بلدة الباغوز ، التي كانت قوات سورية الديمقراطية سيطرت على أجزاء واسعة منها.

وأشار المرصد إلى أن الهدوء الحذر لا يزال يسود منطقة الهدنة الروسية والتركية شمال غرب البلاد.. مضيفا أن نحو 7 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم فى مناطق خفض التصعيد بأرياف إدلب وحماة وحلب.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه أدخل بمساعدة الهلال الأحمر السوري شحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في محافظة درعا الجنوبية.

وأضاف البرنامج أن 15 شاحنة على متنها 2050 سلة غذائية، إضافة إلى مادة الطحين أدخلت إلى ثماني مناطق في درعا تعاني من نقص في المواد الأساسية بعد عودة النازحين إليها.



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