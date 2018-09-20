إسرائيل تنشر صورا لمخزن أسلحة باللاذقية

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

نشرت شركة "إيميج سات" التجارية، صوراً التقطت من قمر صناعي، أظهرت دماراً كاملاً فيما تسميه إسرائيل مخزنا للأسلحة استهدفته مؤخرا طائراتها في الهجوم على اللاذقية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن مخزن قوات الأسد المُستهدف، كان يحتوي على منظومات أسلحة دقيقة كانت في طريقها من إيران إلى ميليشيات حزب الله.

القمر الصناعي الإسرائيلي الذي التقط من الفضاء آثار الغارة الجوية التي شنتها مؤخراً مقاتلات إسرائيلية على اللاذقية بسوريا، لم يلتقط أي صورة لطائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" التي أسقطت بسبب هذه الغارة.

وألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على النظام السوري في إسقاط الطائرة، قائلاً إن البطاريات السورية المضادة للطائرات أطلقت النيران عشوائياً ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أنه لا توجد طائرات روسية في الجو.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قائد سلاح الجو الميجر جنرال أميكام نوركين، سيسافر إلى موسكو، الخميس، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي بعد واقعة أُسقطت خلالها طائرة عسكرية روسية في مدينة اللاذقية السورية مساء الإثنين.

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