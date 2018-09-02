مقتل قيادي من حزب الله اللبناني بالسويداء السورية

أخبار الآن| السويداء - سوريا - (وكالات)

لقى القيادي بميليشيا حزب الله اللبناني " طارق ابراهيم حيدر" مصرعه في بادية السويداء السورية بحسب ما اعلنت صفحات موالية لحزب الله اللبناني.

وقالت صفحات إخبارية سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن حيدر قتل في 30 أغسطس/آب الماضي، بمواجهات مع تنظيم داعش في بادية السويداء.

وطارق إبراهيم حيدر، ينحدر من بلدة (كفردان) اللبنانية البقاعية، من مواليد 1973.

وشيّع حيدر، السبت، من مسجد السيدة زينب في دمشق، إلى مسقط رأسه في بلدة كفردان البقاعية.

وعلى الرغم من تاريخ إعلان مقتله القريب، إلا أن بعض الصفحات الموالية لميليشيات "حزب الله" نشرت أغنية تنعى فيها القتيل، مشيرة إليه بالاسم ومتفجعة عليه بقول أحد مقاطعها: "يا طارق شو (ما الذي) صابك (أصابك)؟ أبكيت جميع أحبابك".

وتنتشر ميليشيات "حزب الله" اللبناني، وعشرات المليشيات الإيرانية الأخرى، في مناطق مختلفة من سوريا، للدفاع عن نظام الأسد وقتال المعارضة السورية.

وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في وقت سابق، إن ميليشيات الحزب المذكور، موجودة في سوريا بطلب منه.



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