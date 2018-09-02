مسؤول عراقي: الصواريخ ليست ايرانية وتخص الحشد الشعبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

نفي مسؤول عراقي تقريراً إعلامياً عن قيام إيران بتزويد تنظيمات شيعية في العراق بصواريخ باليستية بهدف التصدي لضربات محتملة لمصالحها الإقليمية.

وصرح المسؤول الذي لم يتم تسميته لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم السبت، أن التقرير ليس دقيقاً ويتضمّن خلطاً كبيراً للمعلومات.

اقرا ايضا "العراق يحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تأثير الفساد

وأكد أن الصواريخ الواردة في التقرير هي من صناعة الحشد الشعبي، وعُرِضت رسمياً في احتفالات النصر على تنظيم داعش.

وأشار إلى أن مداها لا يتجاوز 50 كيلومتراً.

يشار إلى أن الصواريخ التي تحدث عنها التقرير هي من طرز “زلزال” و”فاتح 110″ و”ذو الفقار”، ويتراوح مداها بين 200 و700 كيلومتر، وتطال دولاً في المنطقة، إذا نُشرت في جنوب العراق أو غربه.

اقرأ أيضا:

تفجير انتحاري في حي الشعلة أبرز معاقل التيار الصدري في بغداد

فرض الوصاية على بنك البلاد في العراق لإرتباطه بالحرس الثوري