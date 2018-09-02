رفع أسعار الوقود في تونس وإتحاد الشغل يهدد بالعصيان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)‏

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود الى نحو 4% أي بنحو دينارين للتر ‏البنزين الواحد , مبررة هذا القرار بالضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ‏والمقرضون الدولين بضرورة إنهاء العجز المالي , في حين حذرت نقابات ‏العمال من غضب الشعار التونسي.

للمرة الرابعة تعلن الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود تلبية لمطالب صندوق ‏النقد الدولي بضرورة كبح عجز الموازنة المالية و إجراء إصلاحات إقتصادية , ‏الأمر الذي ينذر بتعطيل المفاوضات التي تجريها الحكومة مع إتحاد الشغل , ‏حيث هدد هذا الأخير بعصيان مدني والخروج بإحتجاجات غاضبة.‏

رفع أسعار الوقود إستهدف الوصول لنحو 4 في المئة , حيث سيرتفع سعر لتر ‏البنزين الى نحو دينارين بدءا من الأحد المقبل , في وقت ذكر فيه مسؤولون أن ‏مخصصات دعم الوقود المتوقعة سترتفع من مليار و 500 مليون إلى 4 مليارات ‏و 300 مليون دينار تونسي إثر إرتفاع أسعار النفط العالمية‎.‎

وجاءت الإجراءات الحكومية برفع الوقود بعد ضغوط مارسها صندوق النقد ‏الدولي على تونس لخفض عجز موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء , و ‏بررت الحكومة التونسية زيادة أسعار الوقود إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية ‏التي تجاوزت عتبة الخمسة وسبعين دولارًا للبرميل.‏

وفرض صندوق النقد الدولي خارطة طريق على الحكومة التونسية تقضي ‏بزيادة تحصيل الضرائب والامتناع عن رفع الأجور إلا إذا حقق النمو إرتفاعًا ‏وزيادةً في أسعار الوقود على أساس فصلي.‏

هذا و جاءت الزيادة في أسعار المحروقات برغم تحذير إتحاد الشغل التونسي من ‏أن تفاقم الأزمة بين الحكومة و أكبر منظمة نقابية في البلاد , كما أصدر الاتحاد ‏العام التونسي للشغل بيانًا حذّر فيه من أن زيادة أسعار المحروقات ستعطل ‏المفاوضات الاجتماعية.‏

اقرأ أيضا:

اختطاف فتاة قاصر في تونس ينتهي بشكل مأساوي

مقتل عناصر إرهابية غرب تونس