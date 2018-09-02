رفع أسعار الوقود في تونس وإتحاد الشغل يهدد بالعصيان
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
قررت الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود الى نحو 4% أي بنحو دينارين للتر البنزين الواحد , مبررة هذا القرار بالضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي والمقرضون الدولين بضرورة إنهاء العجز المالي , في حين حذرت نقابات العمال من غضب الشعار التونسي.
للمرة الرابعة تعلن الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي بضرورة كبح عجز الموازنة المالية و إجراء إصلاحات إقتصادية , الأمر الذي ينذر بتعطيل المفاوضات التي تجريها الحكومة مع إتحاد الشغل , حيث هدد هذا الأخير بعصيان مدني والخروج بإحتجاجات غاضبة.
رفع أسعار الوقود إستهدف الوصول لنحو 4 في المئة , حيث سيرتفع سعر لتر البنزين الى نحو دينارين بدءا من الأحد المقبل , في وقت ذكر فيه مسؤولون أن مخصصات دعم الوقود المتوقعة سترتفع من مليار و 500 مليون إلى 4 مليارات و 300 مليون دينار تونسي إثر إرتفاع أسعار النفط العالمية.
وجاءت الإجراءات الحكومية برفع الوقود بعد ضغوط مارسها صندوق النقد الدولي على تونس لخفض عجز موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء , و بررت الحكومة التونسية زيادة أسعار الوقود إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت عتبة الخمسة وسبعين دولارًا للبرميل.
وفرض صندوق النقد الدولي خارطة طريق على الحكومة التونسية تقضي بزيادة تحصيل الضرائب والامتناع عن رفع الأجور إلا إذا حقق النمو إرتفاعًا وزيادةً في أسعار الوقود على أساس فصلي.
هذا و جاءت الزيادة في أسعار المحروقات برغم تحذير إتحاد الشغل التونسي من أن تفاقم الأزمة بين الحكومة و أكبر منظمة نقابية في البلاد , كما أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا حذّر فيه من أن زيادة أسعار المحروقات ستعطل المفاوضات الاجتماعية.
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