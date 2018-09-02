العبادي: لن نجازف بمصير شعبنا من أجل إرضاء إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد إنه لن يجازف بمصير بلاده وشعبها من أجل إرضاء إيران أو أي دولة جارة أخرى.

وبخصوص أزمة تلوث مياه البصرة , ذكر العبادي أن حكومته ستجري تحقيقاً بخصوصها لأنه حدث بشكل مفاجئ ولم تثبت التحليلات أن البكتريا الموجودة في الماء تسببت في كل هذه الحالات من التسمم , مضيفاً إنه ليس من حق دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب وتسبب أزمة مياه.

وتسببت المياه الملوثة، التي تعاني منها المدينة ومحافظة البصرة بأسرها، بتسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم المستشفيات خلال الأيام الماضية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة كشفت أن الأوضاع في المحافظة "خطيرة"، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، فيما أشارت إلى أن الحكومة لم تسجل أي فعل يوازي حجم الكارثة، حسب موقع "السومرية".

وتابع العبادي "ائتلاف النصر سيحضر جلسة البرلمان وأنا كذلك بصفتي رئيس مجلس وزراء وفائز في الانتخابات، لكنني لن أؤدي اليمين الدستورية لأن ذلك سيمنعني من أداء مهامي التنفيذية".

وأكد العبادي "أن مستشار الأمن الوطني ورئيس الحشد الشعبي المقال فالح الفياض لايمثل ائتلاف النصر وسنقاضيه إن تحدث باسم الائتلاف". وتواصل القوى السياسية العراقية مشاوراتها، لتشكيل الكتلة الأكبر، قبيل جلسة البرلمان الاثنين.

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