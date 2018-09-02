الجيش اليمني يقضي على 140 حوثيا جنوبي غرب صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفذت قوات الجيش اليمني، عملية عسكرية واسعة، على مواقعِ وأوكارِ ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الظاهر، جنوبب غربي محافظة صعدة، وأعلن الجيش اليمني قتل أكثر من مئة وأربعين فردا من ميليشيا الحوثي، في المعارك التي جرت لتحرير الظاهر.‏



وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي "إن قوات الجيش ‏الوطني اليمني تواصل ‏التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة ‏حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية ‏الدباع ووادين ‏وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره ‏بمختلف قراها ووديانها"‏.



وأضاف في تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن "المعارك دارت ‏في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان"، وكان الجيش اليمني قد ضبط كميات من أجهزة اتصال لاسلكية متطورة، وأجهزة تصنت، إضافة إلى أسلحة حديثة ، جميعها إيرانية الصنع تركها الحوثيون في مواقع مختلفة أثناء فرارهم من جبهة “صعدة”..

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