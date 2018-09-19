عدة فصائل مسلحة ترفض اتفاق سوتشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

رفضت عدة فصائل مسلحة الاتفاق التركي الروسي الذي جرى عقب اجتماع الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم إن كلاً من فصائل مسلحة رفضت الانسحاب من خطوط التماس مع قوات النظام الممتدة من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضاف أن "هذه الفصائل أبدت استعدادها لمجابهة أي طرف يسعى لسحب سلاحها وإجبارها على الانسحاب من نقاطها الواقعة، بل على النقيض من ذلك ستبقى على نقاطها لقتال الجيش النصيري والكفار الروس".

وحسب المرصد، لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت الجبهة الوطنية ستتولى قتال هذه الفصائل وخاصة بعد الشحنات الكبيرة التي أدخلت لها من تركيا على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدءاً من 10 سبتمبر (أيلول) الجاري.

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