المبازل الإيرانية تلوث مياه البصرة وتسبب 60 ألف حالة تسمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت مصادر طبية ان ارتفاع حالات التسمم ناجم عن تلوث المياه بمحافظة البصرة العراقية. وقال مدير اعلام صحة البصرة علاء الهاشم: "إن جميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة البصرة سجلت ارتفاعاً لحالات التسمم بفعل الماء الملوث". مضيفاً أن 60 ألف مصاب بالتسمم.

وأضاف أن الفحوص المخبرية أكدت أن التلوث ناجم عن مياه شط العرب بعد ارتفاع نسبة الملوحة فيه. مؤكداً أن وزارة الموارد المائية لا تزال تعتمد على ضخ مياه الشرب عن طريق شط العرب ما يرجح ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم.

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وشهدت محافظة البصرة موجة احتجاجات اندلعت في 8 يوليو/تموز الماضي تطالب بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات من ماء وكهرباء.

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ عام 2007 تكرار مشكلة الملوحة وارتفاع نسبها في شط العرب، بسبب قذف إيران لمياه المبازل شديدة الملوحة في مجراه. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، دعت إيران في وقت سابق، إلى التوقف عن قذف مياه المبازل المالحة في شط العرب واطلاق نسبة معينة من الايرادات العذبة لنهري الكارون الكرخة.

وكانت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، قد حذرت الثلاثاء 28 أغسطس/آب 2018، من انتشار الكوليرا والحمى المالطية في الموسم الحالي، مشيرةً إلى أنها تقوم "بمراقبة محطات المياه وإجراء الفحوصات المخبرية".

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