إسقاط الطائرة الروسية تحول إلى مادة للتهكم على مواقع التواصل
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحول حادث إسقاط الطائرة الروسية من قبل قوات النظام السوري إلى مادة للتهكم والسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناقل عشرات المستخدمين هاشتاغ #اسقاط_الطائرة_الروسية ، أو هاشتاغ #الطائرة_الروسية ، مرفقا بتعليق أو صورة مضحكة يتهكمون فيها على النظام السوري.
وفيما يلي اليكم بعض هذه التغريدات:
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