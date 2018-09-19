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إسقاط الطائرة الروسية تحول إلى مادة للتهكم على مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحول حادث إسقاط الطائرة الروسية من قبل قوات النظام السوري إلى مادة للتهكم والسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقل عشرات المستخدمين هاشتاغ #اسقاط_الطائرة_الروسية ، أو هاشتاغ #الطائرة_الروسية ، مرفقا بتعليق أو صورة مضحكة يتهكمون فيها على النظام السوري.

وفيما يلي اليكم بعض هذه التغريدات:

 

 

 

 

 

 

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#سوريا #روسيا #النظام السوري #الطائرة الروسية

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