مداهمات بالكرك وأنباء غير مؤكدة عن القبض على إرهابيين

أخبار الآن | الكرك - الأردن (متابعات)



شهدت محافظة الكرك فجر اليوم الثلاثاء مداهمات أمنية واسعة لما يعتقد أنها خلية ارهابية تضم عناصر أردنية وعربية.

وشهدت المداهمات التي جاءت بناء على معلومات استخبارية، دعما جويا لطائرات عمودية.

ووفق مصادر ستصدر الجهات المعنية بيانا تفصيليا حول الحادثة

وشاركت في العملية كافة الأجهزة الأمنية وبناءا على معلومات استخبارتية في الكرك.

وقال المصدر إن الحملات تأتي لغايات التحقيق، دون ان يكشف عن عدد المعتقلين.

ويأتي ذلك بعد انباء عن عملية مداهمة واسعة في محافظة الكرك ترافقت مع تغطية جوية لطائرات عامودية أثناء مداهمة الخلية في عدة منازل .

واضاف ان المداهمات الأمنية جاءت بناء على معلومات استخبارية حول تحركات لخلية ارهابية في الكرك بدعم من أحد تجار الأسلحة.

وشهدت العملية دعما جويا لطائرات عمودية أثناء مداهمة عناصر الخلية في عدة منازل.

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