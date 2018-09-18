سلطة الطيران الإيرانية قد تواجه المنع في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (بيان رسمي)

حذرت سلطة الطيران المدني العراقي الخطوط الجوية الإيرانية وتلك الخاصة المملوكة لشركات إيرانية بمنع هبوطها في المطارات العراقية في حال لم تدفع الديون عليها.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في خطاب أسمته "عاجل جداً" إن على سلطة الطيران المدني الايرانية دفع الديون المتراكمة عليها وعلى شركات الطيران الإيرانية الخاصة وبخلافه ستواجه المنع من الهبوط في المطارات العراقية.

و كان العراق وإيران دخلا في أزمة تحويلات مالية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران الأمر الذي دفع الأخيرة الى قطع خطوط الكهرباء عن العراق بداعي عدم تحويل الديون الإيرانية المترتب على العراق.

غير أن الحكومة العراقية فندت الإدعاءات الإيرانية و قالت إنها على إستعداد لدفع جميع المستحقات المالية لإيران لكن لا وجود لنظام مالي دولي يمكن من خلاله تحويل هذه الأموال لإيران التي توقفت جميع بنوكها عن التحويل الدولي إثر العقوبات الاقتصادية والمالية الأمريكية.

و كانت الحكومة العراقية أكدت أنها ستلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران , حيث منعت تحويل الدولار الى إيران كما حددت مقدار الأموال باليورو الخارجة من العراق الى إيران.

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