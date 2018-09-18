روسيا: قوات النظام أسقطت الطائرة الروسية و15 عسكريا قضوا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن طائرتها المفقودة في البحر المتوسط، قد جرى إسقاطها بواسطة المضادات الجوية لجيش النظام السوري، حيث كانت قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا قد أعلنت أنها فقدت، مساء الاثنين، الاتصال مع طائرة استطلاع روسية "إيل -20" وعلى متنها 14 عسكريا.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي ان دفاعات النظام السوري هي من اسقطت الطائرة الروسية المفقودة عن طريق الخطأ.

وألقت وزارة الدفاع الروسية اللوم في الوقت نفسه على طائرات إسرائيلية كانت تغير على أهداف في مدينة اللاذقية الساحلية.

وقالت: إن الطيارين الإسرائيليين خلقوا وضعا خطرا، ودفعوا الطائرة الروسية للطيران في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية.

وأكدت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب أفعال إسرائيل غير المسؤولة، حسب "رويترز".

كما أشارت إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإبعاد الطائرة عن دائرة الخطر، رغم تحذير إسرائيلي من "عملية مزمعة" قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.

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