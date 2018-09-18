رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى السعودية فى أول زيارة خارجية له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت باكستان أن رئيس وزرائها عمران خان، سيتوجه فى زيارة رسمية إلى السعودية، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، وتستغرق يومين، وهى أول زيارة خارجية له بعد تولى المنصب. وسيقوم عمران خان بزيارته تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشى ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود.

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ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان، وسيستقبله أيضا الملك سلمان، كما سيلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين. كما سيؤدى رئيس الوزراء مناسك العمرة وسيزور الروضة الشريفة فى المدينة المنورة. وبعد السعودية سيصل خان إلى أبوظبى مساء الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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