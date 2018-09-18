جلسة مجلس الأمن حول سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ضرورة منع هجوم قوات النظام السوري على إدلب ، وشدد على التمسك بقرارات مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا

وقال دي ميستورا إن لأمم المتحدة تدعم جهود لجنة صياغة الدستور في سوريا دي ، مضيفاً أن المسار السياسي في سوريا يقتصر على أعمال اللجنة الدستورية ن مشدداً على الرضا عن التهدئة التي تم التوصل إليها في إدلب.

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