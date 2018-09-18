توقيف شبكة إرهابية وإجرامية في المغرب

أخبار الآن | الرباط - المغرب (بيان رسمي)

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء توقيف 12 مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة شمال غرب البلاد والدار البيضاء غربيها.

وبحسب بيان لوكالة الانباء المغربية الرسمية فان من بين الموقوفين أشخاصاً من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف.

و أضاف المصدر لوكالة الأنباء المغربية الرسمية أن بين الموقوفين "شقيق مقاتل في صفوف تنظيم داعش الارهابي في الساحة السورية و العراقية".

ويشتبه في تورط المجموعة في قضايا مخدرات و خطف و اعتداء و ابتزاز فديات. و أتاحت عمليات التفتيش ضبط سواطير و أقنعة ولوحات تسجيل سيارات ,

و أشارت حصيلة رسمية الى تفكيك 186 شبكة أرهابية في 2017.

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