واشنطن تطرد السفير الفلسطيني وعائلته

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطات الأمريكية ألغت تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة المنظمة لدى واشنطن، حسام زملط، مشيرة إلى أنها طالبتهم بالمغادرة فورا رغم أن تأشيراتهم سارية حتى عام 2020.

وأكّد ممثّل بعثة منظّمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن حسام زملط لوكالة فرانس برس قرار إلغاء الإقامة له ولعائلته، معتبرًا أنّ هذا الإجراء غير مسبوق في العرف الدبلوماسي".

وأغلقت بعثة منظّمة التحرير أبوابها رسميًا الخميس الفائت عقب قرار صدر عن الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب البعثة.

ووصف زملط القرار بانه قرار "مؤسف "، موضحاً "منذ شهر أيار/مايو الماضي، غادرتُ الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى فلسطين بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، ولن أعود،

لكن كان الأحرى الإبقاء على أولادي حتى نهاية العام الدراسي".

وقالت عضو منظّمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إنّ "السلطات الأميركية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتّبة على إغلاق مكتب المنظّمة، بما فيها مطالبتهم بالتوقّف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الإيجار".

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