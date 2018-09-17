فلورنس تشيع الدمار بنورث كارولاينا.. و"الأسوأ لم يأت بعد"

أخبار الآن | ويلسون/ويلمنجتون (نورث كارولاينا) (رويترز)

تسببت العاصفة المميتة فلورنس في هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على ولاية نورث كارولاينا يوم الأحد، وعزل مدينة ( ويلمن غتون ) وتدمير عشرات الآلاف من المنازل

وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جارفة مع وصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان.

وحذر مسؤولون السكان من أن "الأسوأ لم يأت بعد" جراء العاصفة التي أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا.

وضعفت العاصفة فلورنس، التي ضربت الولاية في صورة إعصار يوم الجمعة، لتتحول إلى منخفض مداري صباح يوم الأحد لكن التوقعات أشارت إلى هطول أمطار أخرى مصاحبة لها يصل منسوبها من خمس إلى عشر بوصات (13 إلى 25 سنتيمترا) في نورث كارولاينا ليبلغ إجمالي منسوب الأمطار في بعض المناطق الداخلية ما بين 15 و20 بوصة بل وأكثر من ذلك في بعض الأماكن، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وكانت أغزر أمطار مصاحبة للعاصفة فلورنس قد بلغ منسوبها 33.9 بوصة (86 سنتيمترا) في سوانسبورو بنورث كارولاينا، وهو مستوى قياسي جديد للأمطار المصاحبة لإعصار واحد في الولاية. كان المستوى القياسي السابق يبلغ 24 بوصة (61 سنتيمترا) والذي سجلته الأمطار المصاحبة للإعصار فلويد الذي أسفر عن مقتل 56 شخصا عام 1999، بحسب بريس لينك خبير الأرصاد لدى خدمة دي.تي.إن مارين ويذر الخاصة لتوقعات الطقس.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا في مؤتمر صحفي يوم الأحد إنه جرى إنقاذ أكثر من 900 شخص من مياه الفيضانات التي يرتفع منسوبها في حين ظل 15 ألفا في أماكن الإيواء.

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